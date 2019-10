Serpente a sonagli: il trailer del nuovo thriller targato Netflix

News Cinema

Sarà in streaming a partire dal prossimo 25 ottobre, ed è realizzato dagli stessi autori del kinghiano 1922.

Bucare una gomma mentre stai attraversando il deserto in auto con tua figlia, in un'area dove peraltro il telefono non prende, è davvero una bella sfortuna.

Se poi mentre sei alle prese con crick e bulloni, la bambina che zompetta tra gli arbusti viene morsa da un serpente a sonagli, beh, la sfortuna si fa davvero pesante.

Vedere in lontananza una roulotte dove magari qualcuno potrebbe aiutarti potrebbe rappresentare un ribaltamento della sorte: ma siccome le regole del thriller sono quelle che sono, è ovvio che sei destinata a finire dalla padella nella brace.

Perché viene fuori che la strana signora che salva la vita alla sua bambina, e la sua setta (satanica? o comunque qualcosa del genere) vuole qualcosa in cambio: un'altra anima, e gliela devi procurare tu.

Come avrete intuito, quella sintetizzata fino a questo momento è la trama di Serpente a sonagli, un nuovo thriller che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal prossimo 25 ottobre, e che evidentemente fa parte della strategia di preparazione a Halloween del colosso di Reed Hastings.

A scrivere e dirigere il film è Zak Hilditch, quello che per Netflix aveva già diretto il kinghiano 1922. Nei panni della protagonista c'è Carmen Ejogo, attrice inglese che negli ultimi anni abbiamo visto in Animali fantastici, Alien: Covenant, e The Purge: Anarchy.

Questo è il primo trailer di Serpente a sonagli: