Sergio Castellitto miglior attore protagonista in Canada per il ruolo di un boss mafioso

Il Gala Québec Cinéma 2020 ha scelto Sergio Castellitto come miglior attore protagonista per la sua performance nel gangster movie Mafia Inc.

Sergio Castellitto ha un altro premio di cui andare fiero, anzi particolarmente fiero, dal momento che arriva da un paese che non è il nostro e che non è la Francia dove è ampiamente conosciuto e apprezzato. Durante il Gala Québec Cinéma, che premia il miglior cinema della provincia canadese del Québec, l'attore ha vinto il Premio per il miglior attore protagonista, sbaragliando la concorrenza, di cui faceva parte, fra gli altri, Pier-Luc Funk del film di Xavier Dolan Matthias & Maxime.

Il film per cui Castellitto ha trionfato al Gala Québec Cinéma, che si è svolto nella scorsa notte, ora italiana, è Mafia Inc. di Daniel Grou in arte Podz. Si tratta di un gangster movie nel quale Sergio Castellitto interpreta un boss della mala italo-canadese chiamato Frank Paterno. Ovviamente l'attore è stato molto felice della vittoria, che ha così commentato: "Sono contento, non me lo aspettavo. E’ stato un bel viaggio questo film. Ho scoperto una cinematografia viva e pensante. Adesso ho molti amici in Canada. Forse mi trasferisco!!!! Evviva!!!!".

Sergio Castellitto doveva approdare nelle nostre sale il 5 marzo ne Il talento del calabrone, ma l'emergenza Coronavirus ha congelato per il momento l'uscita del film. Con quasi 60 film nel curriculum, Castellitto si è aggiudicato, negli anni, 3 David di Donatello (per Tre colonne in cronaca, Il grande cocomero e Non ti muovere) a cui si aggiungono Globi d'Oro, Nastri D'Argento e Ciak D'Oro.