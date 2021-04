Serena Rossi madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia

News Cinema

L'attrice Serena Rossi condurrà le serate di apertura e chiusura del prossimo Festival di Venezia, che si svolgerà dal 1 all'11 settembre.

Serena Rossi sarà la madrina della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L'attrice napoletana condurrà la serata di apertura, mercoledì 1 settembre, sul palco della Sala Grande, e guiderà, sabato 11 settembre, la cerimonia di chiusura, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali del festival. La scelta del direttore Alberto Barbera di affidarle un incarico tanto prestigioso non ci stupisce affatto, perché la Mina Settembre del piccolo schermo ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, diventando un'artista molto apprezzata.

Nata nel capoluogo partenopeo il 21 agosto del 1985, Serena Rossi si è imposta all’attenzione generale interpretando Carmen Catalano in Un Posto al Sole. Serena è stata Rosetta nello spettacolo Rugantino ed è diventata l’attrice-feticcio dei Manetti Bros., che l’hanno voluta in Song'e Napule, Ammore e malavita e Diabolik. La Rossi ha recitato anche nelle commedie Al Posto Tuo, Troppo Napoletano e Caccia al tesoro. Lo scorso anno ha affiancato Giampaolo Morelli in 7 ore per farti innamorare ed è stata protagonista di Lasciami andare, di Stefano Mordini.

Il ruolo più celebre ricoperto da Serena Rossi è stato quello di Mia Martini in Mia Martini - Io sono Mia, che le ha permesso ancora una volta di dimostrare le sue abilità canore. Serena è anche doppiatrice (Frozen, Into The Woods) e conduttrice televisiva. Ha presentato Celebration, Da qui a un anno, Cinepop e il recentissimo Canzone Segreta. Fra i premi vinti nel corso della sua carriera ricordiamo il David di Donatello per la miglior canzone originale (Bang Bang di Ammore e malavita), il Nastro d'Argento Speciale per Mia Martini - Io sono Mia e il ciak d'Oro Colpo di Fulmine per Ammore e malavita. Siamo certi che Serena al Festival di Venezia sarà bravissima, e allegra e spontanea come sempre.