Separation: nel trailer dell'horror un padre e una figlia sono perseguitati da una mostruosa figura materna

Dopo i due The Boy, William Brent Bell affronta di nuovo l'horror che ha le sue radici nella famiglia con Separation. Il trailer del film con Rupert Friend, Brian Cox, Madeline Brewer, Mamie Gummer e la piccola Violet McGraw.

William Brent Bell ha diretto diversi horror, tra cui The Boy e The Boy 2 hanno ottenuto un discreto successo, anche se a dire il vero non ci hanno convinto. Adesso è uscito il trailer del suo nuovo film, Separation, che nelle premesse sembra più interessante, anche se ricorda altri horror densi di "jump scares". Questa la trama di Separation:

Jenny (Violet McGraw), una bambina di 8 anni, si trova costantemente in mezzo ai litigi tra sua madre, l'avvocatessa Maggie (Mamie Gummer) e il padre artista Jeff (Rupert Friend). Vive una vita solitaria ma densa di immaginazione, circondata da pupazzi chiamati "Grisly Kin" (gli "orribili parenti", ndr), ispirati ai lavori di suo padre. Quando Maggie viene tragicamente uccisa da un pirata della strada, Jeff e Jenny cercano di ricominciare a vivere. Ma quando il padre di Maggie (Brian Cox) chiede l'affidamento della nipote e la baby sitter Samantha (Madeline Brewer) cerca di essere la nuova donna della casa, la vita nel loro appartamento di Brooklyn ha una oscura svolta. I pupazzi e i terrificanti personaggi prendono vita e Jenny è l'unica che riesce a vederli. Quando le motivazioni delle orride creature diventano chiare, le vite di tutti sono in estremo pericolo.

Il cast di Separation, come avete visto, è molto interessante, e questa idea della madre trasformata in mostro che perseguita dall'Aldilà la sua famiglia per mezzo di orribili creature (ma ovviamente non è detto che sia davvero lei) ci sembra intrigante. Vedremo meglio, se e quando il film arriverà anche nei nostri cinema, mentre l'uscita americana è prevista per il 30 aprile.