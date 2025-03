Senza sangue: ecco il trailer italiano del film di Angelina Jolie con Salma Hayek

News Cinema

Al cinema dal 10 aprile con Vision il nuovo film da regista della star hollywoodiana, che ha scelto di adattare per il grande schermo il romanzo omonimo di Alessandro Baricco. Ecco il trailer italiano ufficiale e il poster di Senza Sangue.

In passato sono stati Giuseppe Tornatore e François Girard a portare al cinema dei romanzi di Alessandro Baricco, il primo con La leggenda del pianista sull'oceano, il secondo con Seta. Ora è la volta di una star di Hollywood come Angelina Jolie, che ha scelto di adattare "Senza sangue", pubblicato dallo scrittore nel 2002, per il suo quinto film da regista.

Presentato non a caso al Festival di Torino, la città di Baricco, lo scorso novembre, Senza sangue è stato scritto dalla stessa Jolie, che nella sceneggiatura si è mantenuta fedele alle vicende del romanzo. Questa la trama ufficiale del film:

Siamo all'inizio del XX secolo e tutto scorre come sempre in casa di Manuel Roca, medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata, nella campagna bruciata dal sole di una terra di frontiera. Quando quattro uomini armati imboccano la strada sterrata che conduce alla loro casa, in cerca vendetta. Roca tenta disperatamente di proteggere i suoi figli, ma nulla può contro la ferocia degli aggressori.

Molti anni dopo, Nina, ormai adulta e unica sopravvissuta della famiglia, incontra Tito, un venditore ambulante. L'incontro potrebbe sembrare casuale, ma entrambi sanno che non lo è: Tito conosce il motivo della visita di Nina, e lei lo stava cercando. Mentre tra i due si accende un confronto carico di tensione, diventa chiaro che la guerra è finita per molti, ma non per tutti. Il passato continua a bruciare nel presente, e la vendetta, come un’ombra lunga e ineluttabile, assume forme inaspettate.

Come protagonista, per interpretare Nina, Angelina Jolie ha scelto Salma Hayek, e al suo fianco ha messo Demián Bichir. A completare il cast ci sono Juan Minujín, Andrés Delgado, Nika Perrone, Simon Rizzoni, Jorge Antonio Guerrero, Alfredo Herrera, Bernardo Tuccillo, Patricio José, Juan Carlos Huguenin, Nicolas Exequiel, Ariel Perez, Benjamin Jr. Vasquez.

Senza sangue arriverà al cinema il 10 aprile con Vision Distribuition, e qui di seguito potete vedere il suo trailer italiano ufficiale e il poster del film.

Senza sangue: il trailer italiano e il poster del film di Angelina Jolie