Senza Limiti, il film Netflix tratto da una storia vera sotto accusa per diffamazione

Francisco "Pipin" Ferreras è un celebre sub che ha deciso di far causa a Netflix per il film Senza limiti, ispirato alle tragiche vicende che videro coinvolti lui e sua moglie Audrey Mestre, morta durante una gara di apnea. Vediamo insieme cosa è successo.

Netflix è finito sotto accusa per il film Senza limiti, pellicola ispirata alla storia vera di Francisco "Pipin" Ferreras e di sua moglie Audrey Mestre, entrambi sub professionisti e una coppia celebre del mondo delle immersioni in apnea, uno sport estremo nel quale i free-diver si immergono a determinate profondità senza ossigeno.





Senza Limiti, Pipin Ferreras fa causa a Netflix per diffamazione

Durante una gara di immersioni, sotto la supervisione del marito e di un team di esperti, per battere il record di 160 metri di profondità stabilito dalla free-diver Tanya Streeter, Audrey Mestre ha perso tragicamente la vita, annegando nelle acque della Repubblica Domenicana, al largo di Santo Domingo, nel 2002, dopo che il dispositivo che avrebbe dovuto riportarla in superficie ebbe un guasto. Nonostante il marito Pipin Ferrera si sia tuffatto per soccorrerla, non appena si è reso conto della gravità della situazione, per Mestre non c'è stato nulla da fare e la donna è stata dichiarata morta dai soccorsi, poco dopo.

Il film Senza limiti racconta la storia tra Pascal Gautier (Sofiane Zermani) e Roxane Aubrey (Camille Rowe), una versione fittizia della coppia reale Ferreras-Mestre, ma nella pellicola la loro relazione è dipinta come abusiva e violenta, con Gautier geloso del successo di Aubrey. Durante un'immersione, Gautier viene mostrato mentre armeggia con la tanica d'aria della moglie, lasciandola senza aria durante l'immersione e condannandola così a morire. Nel film non viene mostrato esplicitamente Gautier sabotare il dispositivo di Roxane, tuttavia, è lasciato intendere ed è per questo che Pipin Ferreras ha deciso di far causa al colosso dello streaming per diffamazione: Senza limiti, infatti, dipinge Ferreras come un assassino, implicando che abbia ucciso lui la moglie nella realtà. Anche la rappresentazione della loro relazione è mostrata come fortemente abusiva, allontanandosi dalla verità, secondo Ferreras:

"Non so come le persone possano fare una cosa del genere. Hanno modificato la storia. Ci hanno messo ciò che volevano dentro e questo mi ha ferito."

Il film presenta nei titoli di apertura la canonica avvertenza del "ispirato a una storia vera", a cui segue anche l'altrettanto tradizionale "qualsiasi riferimento a persone o eventi reali è puramente casuale". Tuttavia, nei titoli di coda viene mostrata la foto di Audrey Mestre con un breve racconto della sua morte. Lo sceneggiatore e regista David M. Rosenthal ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety sul fatto che il film era stato già sottoposto a un'analisi da parte di alcuni avvocati, prima che si avviasse la produzione e che quella mostrata in Senza limiti è:

"Una storia romanzata che è sempre stata sotto l'occhio di tutti, dai documentari ai libri, ai diversi articoli scritti. Ciò che è ho scritto è fittizio, con personaggi romanzati...Sono sicuro che accusando Netflix vuole ricavare un compenso in denaro..."

Come rivelato da Rosenthal, la storia dei coniugi Ferreras e Mestre è abbastanza nota nell'ambiente e sia un documentario di ESPN diretto da Alison Ellwood, sia il libro The Last Attempts - mai tradotto in italiano - dell'ex partner di Ferreras, Carlos Serra, dipingevano il sub in maniera negativa e lasciavano intendere che in parte fosse stato responsabile della morte di Audrey Mestre, per averla spinta oltre ogni limite, sebbene dalle indagini che vennero svolte all'epoca risultò che la tragedia fosse dovuta al malfunzionamento del dispositivo che avrebbe dovuto permettere alla sub di risalire, a cui si aggiunsero i ritardi dei soccorsi. Ferreras ha voluto specificare che per Senza limiti, Netflix non l'ha contattato e che è da quando ha visto il film che non può fare a meno di pensare a come abbiano distorto la storia.