Senti chi parla: in arrivo il remake di un altro film degli anni Ottanta

News Cinema

Affidato alla regia di Jeremy Garelick il rifacimento della commedia del 1989 con John Travolta, Kirstie Alley e la voce di Bruce Willis, che da noi era di Paolo Villaggio.

Nel 1989 una commedia di poche pretese, diretta da Amy Heckerling e interpretata da John Travolta e Kirstie Alley, Senti chi parla, ottenne un grandissimo successo al box office, tanto da dare il via a diversi sequel e a una serie tv. Nel film una donna single e in carriera metteva al mondo il figlio di un uomo sposato, e trovava una nuova opportunità sentimentale in un tassista. A commentare la vicenda era il punto di vista del piccolino, doppiato in America da Bruce Willis e da noi da Paolo Villaggio.

Fu anche un film che rischiò di essere galeotto per i suoi interpreti, stando a quello che ha confessato Kirstie Alley nelle sue memorie, ovvero che si innamorò di Travolta ma rimase fedele al marito. Che sia vero o meno poco importa. Resta il fatto che di questo film Screen Gems ha messo in cantiere un reboot, che ha affidato al regista Jeremy Garelick.

Trent'anni fa che una donna decidesse di portare avanti una gravidanza da sola non era scontato e questo contribuì al successo del film. Oggi gli autori dovranno inventarsi qualcosa di molto diverso - e probabilmente più estremo - per divertire un pubblico che ormai, dalle commedie americane, ha visto e si aspetta veramente di tutto.