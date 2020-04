Selena Gomez rivela: “sono bipolare”

News Cinema

La cantante e attrice lo ha confessato a Miley Cyrus durante una conversazione show su Instagram.

Selena Gomez non è solo un’attrice con milioni di adolescenti che l’adorano in giro per il mondo, ma negli ultimi tempi si sta affermando anche come attrice di talento, basti pensare all’ultimo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York. In una conversazione virtuale a cuore aperto con Miley Cyrus, davvero sincera e toccante, in epoca di quarantena da coronavirus, ha rivelato come le sia stata recentemente diagnosticata una sindrome bipolare.

Le due ex stelle delle produzioni per ragazzi della Disney sono apparse nello show Instagram Bright Minded, in cui la Gomez si è aperta sulla sua salute. “Recentemente sono andata in uno dei migliori ospedali sulle cure mentali degli Stati Uniti, il McLean Hospital”, ha detto, “e ho discusso di questa possibilità dopo aver vissuto una serie di situazioni per anni, e mi sono resa conto di essere bipolare. Ottenere più informazioni al riguardo mi ha aiutato. Non mi spaventa, una volta che so di cosa si tratta.”

Le due si sono ritrovate dopo che la Gomez ha lasciato un emoji a forma di farfalla nella sezione commenti di un post di Instagram della Cyrus. Quest’ultima ha poi detto che, durante la pandemia da coronavirus, si è trovata a scrivere molto per aiutare a processare quello che sta succedendo. La Gomez ha poi fatto un appello alle persone che non stanno prendendo sul serio il distanziamento sociale di pensare, per cortesia, “alle persone che stanno sacrificando le loro vite”, aggiungendo di aver donato soldi agli ospedali.