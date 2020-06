Segui l'onda: la spettacolare Australia del film con Debby Ryan

News Cinema

La star di Disney Channel Debby Ryan deve ritrovare se stessa nel film Segui l'onda. Per farlo vola in Australia dove la natura mozzafiato e le persone che incontra le cambiano la vita.

Se vi sentite persi e dovete ritrovare voi stessi, l'Australia potrebbe essere il posto da cui ricominciare. Questo è ciò che accade alla protagonista di Segui l'onda, titolo italiano di Rip Tide che significa risacca, la forte corrente di ritorno dopo che l'onda si è abbattuta sulla spiaggia. La modella Cora Hamilton (interpretata dalla star di Disney Channel Debby Ryan) vive una vita piuttosto intensa in un mondo che giudica 24 ore su 24, come ormai sono le vite di chi posta regolarmente sui social network. In più, va da sé che un lavoro con una maggiore esposizione produrrà un maggior numero di giudizi. E ci sono sempre persone che attendono quel passo falso di qualcuno per scagliarcisi contro sfogando le proprie frustrazioni con malevoli commenti. In questo film la povera Cora è la vittima, ma l'episodio che la mette in imbarazzo può essere la scintilla per capire chi sia veramente e cosa voglia fare nella vita.

Segui l'onda: la trama e il trailer del film con Debby Ryan

Segui l'onda, il film diretto da Rhiannon Bannenberg, affronta le vicende di Cora Hamilton (Debby Ryan), giovane modella americana alle prese con difficile e spietato mondo dello spettacolo. Figlia del capo di un'importante agenzia di moda, Cora ha sempre vissuto all'ombra di sua madre Sofia (Danielle Carter), mentre cercava di soddisfare al meglio le sue altissime aspettative. Ma nella vita di ognuno, arriva un momento in cui fare una scelta e decidere chi si vuole essere veramente diventa assolutamente indispensabile.

Quando un video che la ritrae in una situazione imbarazzante diventa virale, l'adolescente decide di mollare tutto e trasferirsi a casa di sua zia Margot (Genevieve Hegney) in Australia. Accolta amorevolmente dall'intera comunità, la ragazza riscopre in breve tempo la sua vera identità, assaporando, forse per la prima volta in vita sua, una profonda essenza di libertà. Presto Cora dovrà dunque decidere se rimanere nella bella cittadina australiana oppure tornare alla vecchia vita fatta di tensioni e angosce.

Segui l'onda: la favolosa Australia del film

"Quando vai in Australia sembra che ogni cosa voglia ucciderti" diceva Matt Damon in un'intervista raccontando un episodio in cui si è trovato faccia a faccia con un ragno gigante. È proprio la natura selvaggia la forza dell'Australia e la politica del governo di preservarla e contaminarla il meno possibile. Per Segui l'onda, la troupe del film si è spostata da Sydney verso sud, nelle famose Highlands dove tra le verdi colline che diventano montagne fino ai 900 metri sul livello del mare, spuntano pittoreschi villaggi che si ispirano alla vecchia Inghilterra. Le riprese si sono svolte anche a Kiama, deliziosa cittadina sulla costa la cui maggiore attrazione, oltre alle spiagge per chi fa surf, è il popolare Blowhole. Si tratta di una formazione rocciosa sul mare dove l'acqua si infila al di sotto con un certo impeto per fuoriuscirne da un'apertura naturale, sostanzialmente uno sfiatatoio. Il getto d'acqua può arrivare fino a 24 metri di altezza, ma si dice che siano impressionanti anche i suoni. Si dice che il significato aborgigeno del nome di Kiama sia proprio "il rumore del mare".