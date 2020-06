Segni particolari: Bellissimo, il film da vedere e commentare insieme martedì 30 giugno con SimulWatch

News Cinema

Burbero e seduttore come non mai, Adriano Celentano si lancia in un gioco di reciproche infatuazioni con la giovane Federica Moro in Segni particolari: Bellissimo. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 30 giugno alle 15:30.

La visione condivisa di martedì 30 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia italiana interpretata dal "molleggiato" e uscita al cinema nei primi anni 80. In Segni particolari: bellissimo vediamo Adriano Celentano dare il suo meglio nel ruolo di scontroso rubacuori.

Diretto da Castellano & Pipolo, il film del 1983 include nel cast, oltre al burbero seduttore, anche una giovanissima Federica Moro. L'appuntamento per vedere tutti insieme Segni particolari: bellissimo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 30 giugno alle 15:30.

La storia del film ruota intorno al personaggio di Mattia (Celentano), affermato scrittore quarantenne che abita con la "figlia" Michaela (Moro). Un giorno pensa di porre fine a una vita scapestrata di irresistibile quanto involontario libertino rubacuori, dopo una lunga confessione a un amico-prete. L'inizio della sua nuova vita sta per iniziare con il suo matrimonio, ma quella che sta per sposare è la donna sbagliata. Michaela, che non è la figlia ma una giovane e avvenente vicina di casa, anche lei con una forte infatuazione per il bellissimo, decide di giocare le sue carte per sedurlo, ma l'età anagrafica non la agevola.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Agente Smart - Casino totale.