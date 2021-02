Seeyousound International Music Film Festival 2021: dai Pogues ai Talk Talk e oltre

News Cinema

Si svolgerà in streaming dal 19 al 25 febbraio su Playsys.tv la settima edizione del Seeyousound, festival dedicato ai rapporti tra cinema e musica, che cala gli assi del suo programma.

Vi avevamo già parlato della settima edizione del Seeyousound International Music Film Festival, festival di cinema a tematica musicale di base a Torino ma dal carattere internazionale, che quest’anno si terrà dal 19 al 25 febbraio online su playsys.it, piattaforma streaming vod di Seeyousound e ‘sala virtuale’. Il programma completo di questo interessante festival, rivolto a tutti gli appassionati di cinema e musica, è stato annunciato oggi e questi sono gli highlight:

Sette i giorni di festival della settima edizione, come sette sono le note musicali e settima l’arte cinematografica che in Seeyousound 2021 trovano forma in 81 titoli di cui 6 in anteprima assoluta e 15 in anteprima italiana, 1 concorso dedicato alle sonorizzazioni e 1 focus che attraverserà le varie sezioni. In programma oltre a lungometraggi, documentari, film brevi e videoclip in concorso e non, anche agli appuntamenti quotidiani ‘Seeyousound Live Show’ con talk e approfondimenti con più di 60 ospiti e concerti in diretta dal Cinetratro Baretti di Torino che saranno visibili in streaming gratuitamente anche sui canali social del festival.

Tra i film inediti in Italia: l’ultimo film di Julien Temple, co-prodotto da Johnny Depp, Crock of Gold, che ripercorre la vita del frontman dei Pogues; In a Silent Way sui Talk Talk e la creazione del loro album sperimentale Spirit of Eden; Don't Go Gentle sugli Idles, band tra le più interessanti del panorama internazionale odierno; Rockfield, storia vera di due fratelli che hanno trasformato la loro fattoria nel primo studio di registrazione residenziale di sempre, da cui sono passati Black Sabbath, Queen, Robert Plant, Oasis, Coldplay; Variacoes di João Mai, omaggio alla prima superstar portoghese dichiaratamente omosessuale Antonio Variações; il documentario islandese A Song Called Hate di Anna Hildur, sulla pluripremiata band di techno e Bdsm Hatari. In anteprima assoluta: This Film Should Not Exist, produzione indipendente tra Italia (della torinese Bo Fidelity Cineproduzioni) e Francia; La musica non basta sulla band torinese Eugenio in Via di Gioia; Nothin' At All documenta il ritorno di Pivio all’attività concertistica dopo 35 anni di rarissimi live e una carriera dedicata alla musica da film; La leggenda del molleggiato sulla residenza artistica di Jazz:Re:Found, durante la quale 12 musicisti hanno rielaborano il repertorio più black ed esterofilo di Adriano Celentano; Moondog Can See You immortala il viaggio di ricerca dall’ensemble Lapsus Lumine sul visionario cantautore e compositore statunitense Louis Thomas Hardin.

Inoltre, un filo nero attraverserà la settima edizione: il focus Black Lives Matter ci condurrà in un percorso trasversale nel significato più ampio di musica black. Ne fanno parte, in anteprima italiana: Ronnie's di Oliver Murray, sul mitico club nato nel ‘59 in un seminterrato di Londra, che ha ospitato leggende come Ella Fitzgerald, Chet Baker, Nina Simone e Miles Davis; Everything: the Real Thing Story, acclamato film di Simon Sheridan sui The Real Thing e la prima rivoluzione della musica nera in UK; Contradict alla scoperta di una new wave che grazie a internet, registra e diffonde musica con cui reclamare un nuovo ruolo per l'Africa; Lisbon Beat si muove nella periferia di Lisbona e la sua vibrante scena musicale afro-portoghese; e visibile per la prima volta in assoluto, Osannaples che celebra i 50 anni di carriera della band partenopea Osanna e include un demo inedito di Pino Daniele.

Seeyousound si potrà guardare ovunque, semplicemente on demand su playsys.tv (biglietto singolo 3,99€; abbonamento festival 35€ e abbonamento sostenitore 45€ acquistabili su www.seeyousound.org e www.playsys.tv). Seeyousound è organizzato da Associazione Seeyousound, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino con il patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte e Città di Torino, con il contributo di Fondazione CRT.