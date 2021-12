See For Me: una non vedente contro una banda di ladri nel trailer del film

News Cinema

E’ arrivato il trailer di un thriller al cardiopalma intitolato See For Me. Protagonista è una ragazza che non ci vede e che, con il solo aiuto di un'app, deve far fronte a dei delinquenti che si sono introdotti nella sua baita di montagna.

Fra i thriller che molti preferiscono ci sono quelli in cui il protagonista o i protagonisti stanno a casa e qualche malintenzionato fa irruzione terrorizzandoli o torturandoli. A questa situazione già di per sé carica di tensione e di stimoli narrativi, si aggiunge una variante molto interessante in See For Me, nel quale la persona che si trova a dover affrontare gli intrusi è non vedente. Del film è arrivato proprio adesso il trailer.

See For Me ha come interprete principale Skyler Davenport, artista non binario e non vedente che ha alle spalle una proficua carriera nel doppiaggio, attività a cui si è dedicato alacremente dopo aver perso la vista nel 2012. La regia del film, che uscirà in alcune sale e on demand il 7 gennaio del 2022, è di tale Randall Okita.

See For Me: la trama

Ecco la sinossi ufficiale di See For Me:

Sophie, una giovane donna non vedente che ha l'incarico di badare a una casa isolata, deve far fronte all'intrusione di alcuni ladri alla ricerca di una cassaforte nascosta. Ha solo uno strumento di difesa: una nuova app chiamata See For Me (vedi al posto mio ndr). La app la connette a un volontario che l'aiuta vedendo le cose al posto suo. Sophie comunica con Kelly, una veterana dell'esercito che trascorre le giornate giocando agli sparatutto. Sophie è costretta ad apprendere che, se intende sopravvivere, avrà bisogno di tutto l'aiuto che le serve. Si rivelerà un’adolescente non vedente molto meno debole del previsto.

See For me: il trailer

Il nuovissimo trailer di See For Me è carico di suspense fin dalle prime immagini, perché quando un personaggio di un film se ne va da solo in una baita di montagna, il pericolo non può che manifestarsi nel giro di poche ore. Anche la fotografia è fredda e l'alleanza che nasce fra la protagonista Sophie e Kelly, la donna che vede al suo posto, funziona ed è intrigante. Il ritmo è serrato e i cattivi hanno davvero la faccia da cattivi.