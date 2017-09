Secondo capitolo di IT: Jessica Chastain potrebbe essere Bev adulta

Visti gli incassi a dir poco stellari di It, è giusto che si continui a parlare del film tratto dal romanzo-capolavoro di Stephen King, o meglio del suo sequel. Se solo ieri vi avevamo anticipato qualcosa sulla trama di It numero 2, arriva oggi - e la fonte è sempre Andy Muschietti - un aggiornamento sul seguito, che non sarà diviso in due parti come alcuni avevano inizialmente supposto. Ci muoviamo sempre nel territorio delle ipotesi, ma non è da escludere che a interpretare la versione cresciuta del personaggio di Beverly Marsh detta Bev possa essere Jessica Chastain, già diretta dal regista ne La madre.

Dopo aver dichiarato: "Per quanto riguarda i ruoli adulti, ho un sacco di idee ma è prematuro rivelare i nomi", Muschietti avrebbe risposto a un giornalista di Variety che sottolineava la somigliglianza fra Sophia Lillis (Bev piccola) e la Chastain: "Jessi è un'attrice fantastica e un'ottima amica e adorerei vederla nei panni di Beverly. Ama il film e vedo una congiuntura astrale favorevole, ma dobbiamo ancora organizzarci".

Se la Chastain dovesse realmente interpretare uno dei personaggi chiave del film - e del Club dei Perdenti - il budget del sequel di It aumenterebbe notevolmente, dato l'appeal dell'attrice, ma la New Line non dovrebbe fare problemi.

Candidata all'Oscar sia per The Help che per Zero Dark Thirty, Jessica Chastain è attualmente nelle nostre sale come protagonista di Miss Sloane, dov'è una lobbista senza scrupoli e intelligentissima.

It arriverà nelle nostre sale il 19 ottobre. Stiamo facendo il conto alla rovescia.