Sebastian Stan si offre a Karyn Kusama per il suo Dracula

L'attore rivela di aver scritto a Karyn Kusama perché lo consideri per la parte del più celebre dei vampiri nel suo prossimo film. E lei ha risposto...

Vi avevamo dato tempo fa la notizia che Karyn Kusama avrebbe realizzato una nuova versione di Dracula per Blumhouse. Adesso Sebastian Stan, presto sul piccolo schermo nella nuova serie Disney + The Falcon and The Winter Soldier, e nel film (che uscirà ovviamente in digitale) di Drake Doremus Endings, Beginnings, con Jamie Dornan e Shailene Woodley, ha espresso il suo vivo interesse a interpretare il protagonista. Si tratta certo di un ruolo iconico che dagli albori del cinema è stato ricoperto da decine di straordinari attori, da Bela Lugosi a Christopher Lee, da Frank Langella a Gary Oldman, da Jack Palance a Rutger Hauer, e pure da qualcuno improbabile come Gerard Butler, e che è ovviamente molto ambito.

Durante la promozione del film di Doremus, in un'intervista, Stan ha parlato anche del suo lavoro, nel 2018, in Destroyer di Karyn Kusama e ha dichiarato di averne un bellissimo ricordo e del suo desiderio di lavorare di nuovo con la regista. A quel punto è arrivata la domanda d'obbligo su Dracula, e questa la risposta di Stan:

"Le go già mandato un'email in proposito. Le ho detto "lo sai che vengo dalla Romania, vero?" e lei mi ha risposto "sì, certo, ma è troppo presto... e c'è una pandemia. Si spera che ci vedremo tra quattro anni".

Da un lato ci fa piacere, perché troviamo l'attore perfetto per il ruolo, e non solo per le sue radici, ma dall'altro... dovremo davvero aspettare così tanto? Quanto a The Falcon and The Winter Soldier, le cui riprese sono fortunatamente terminate prima del caos, Stan si è limitato a dire che come tono "è molto simile a quello di Captain America: The Winter Soldier" e questo vi basti.