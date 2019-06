Sean Penn dirige Flag Day, con Josh Brolin e Miles Teller

Di Sean Penn regista, più che Il tuo ultimo sguardo, sua opera più recente interpretata da Javier Bardem e Charlize Theron, ci piace ricordare, perché lo avevamo amato moltissimo, Into the Wild. Anche La promessa era un ottimo film e ci auguriamo che l'impegnatissimo attore raggiunga risultati analoghi dirigendo Flag Day.

Di questo progetto, poco si sa, se non che si tratta di "un film ispirato a una storia vera, un illuminante ritratto di una figlia che lotta per superare l'oscuro passato dell'amato padre truffatore". Il punto di partenza, comunque, è il libro biografico del 2005 di Jennifer Vogel "Flim-Flam Man: The True Soty of My Father's Countrefeit Life".

Se a scrivere la sceneggiatura di Flag Day è Jez Butterworth, autore di copioni importanti (Black Mass, Spectre, Edge of Tomorrow), è il cast del film a mandarci in sollucchero. Penn, che sarà anche davanti alla macchina da presa, avrà infatti sul suo set Josh Brolin e il giovane Miles Teller, star della serie tv di Nicolas Winding Refn Too Old To Die Young. Accanto a loro reciteranno Dylan Penn e Hopper Penn (figli del regista), Katheryn Winnick, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble.

Flag Day non ha ancora una data d'uscita, ma le riprese cominceranno questa settimana, quindi il film dovrebbe arrivare in sala nel 2020.