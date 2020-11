Sean Connery: le ceneri verranno sparse sulla sua amata Scozia, rispettando le ultime volontà

News Cinema

La vedova lo ha detto commossa: le ceneri di Sean Connery verranno sparse sulla terra di Scozia, sua amata patria del cuore, rispettando le sue ultima volontà.

“Porteremo Sean di nuovo a casa, in Scozia, è stata la sua ultima volontà”. Parole dette allo Scottish Mail on Sunday da Micheline Roquebrune, vedova dell’icona del cinema Sean Connery, scomparso a 90 anni, il 31 ottobre, nella sua residenza da molti anni, alle Bahamas.

Ha poi proseguito la moglie dell'attore per 45 anni, “voleva che le sue ceneri fossero sparse nelle Bahamas, ma anche nella sua madrepatria”, cosa che accadrà non appena il coronavirus lo permetterà. “Quando sarà possibile e sicuro tornare a viaggiare, allora è intenzione della famiglia di tornare con lui in Scozia. Vorremmo organizzare una cerimonia commemorativa per lui là. È la nostra speranza, ma non sappiamo quando accadrà esattamente.”

La donna ha anche confermato come Connery sia morto nel sonno nella sua casa di Lyford Cay, Bahamas, confermando che l’attore sarà cremato nel corso di una cerimonia privata nell’isola caraibica.