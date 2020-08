Se sposti un posto a tavola: la commedia francese che ha ispirato Un amore e mille matrimoni con Sam Claflin

News Cinema

Nel 2012 la regista francese Christelle Raynal ha diretto una commedia, Se sposti un posto a tavola, in cui un matrimonio diventava una specie di Sliding Doors e che ha avuto in Un amore e mille matrimoni il suo rifacimento.

Se i matrimoni con tutte le loro tradizioni (dal testimone alle damigelle al bouquet) sono prerogativa soprattutto del cinema anglosassone di intrattenimento, il ritmo sferzante e i dialoghi vivaci sono appannaggio certamente delle commedie francesi. Ciò non significa che nel paese del Re Sole e del camembert non si possa parlare di nozze al cinema, e infatti qualcuno si è cimentato nell'impresa, prendendo però in prestito dall'Inghilterra anche un classico del genere what if: Sliding Doors.

La regista Christelle Raynal, che veniva dall’esperienza di un cortometraggio, ha diretto, nel 2012, Se sposti un posto a tavola. Lo ha fatto non perché da sempre innamorata dell'idea di andare un giorno all'altare, ma perché desiderava fare un film sul destino, o meglio su come un piccolo particolare possa cambiare la vita delle persone. in Se sposti un posto a tavola questo piccolo particolare sono i segnaposti, che, a inizio vicenda, si sparpagliano per terra e che, a seconda di dove vengono messi, scatenano, durante lo stesso matrimonio, eventi diversi. Si raccontano dunque realtà e situazioni di ogni tipo in Se sposti un posto a tavola ed è Eric, l'amante della futura sposa Marie, a sistemare in maniera differente i bigliettini dopo un momento di travolgente passione che ha messo a soqquadro il salone del ricevimento. A seconda del tavolo a cui siedono, il coinquilino di Eric (che si chiama David e sogna di fare il fotografo ma lavora come commesso) i cugini dello sposo Pierre e Catherine (che sono in crisi), la sorella della sposa (che è single) e una coppia formata da una donna che sogna di restare incinta e un uomo sterile gettano le fondamenta per una serie di "futuri". I protagonisti di Se sposti un posto a tavola sono: Louise Monot, Shirley Bousquet​, Lannick Gautry, Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey Lamy, Arié Elmaleh.

Forse non tutti sanno che Se sposti un posto a tavola ha da pochissimo avuto un remake: la commedia targata Netflix Un amore e mille matrimoni. Con un cast capitanato da Sam Claflin e Olivia Munn e girato a Frascati, il film è su Netflix dal 14 luglio e ha avuto un esordio folgorante. A dirigerlo è stato lo sceneggiatore di Funeral Party Dean Craig, che, a quanto pare, ha la passione per le vicende corali che hanno come sfondo una cerimonia. Nel cast del film ci sono anche Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa e Freida Pinto.