Se mi vuoi bene: i protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi nel poster esclusivo

News Cinema

La commedia con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi e Maria Amelia Monti, arriva al cinema il 17 ottobre prossimo.

Arriverà nei cinema il 17 ottobre prossimo, distribuita da Medusa, Se mi vuoi bene, la nuova commedia di Fausto Brizzi con un ricco cast composto da Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Memo Remigi, Laura Magni, Cochi Ponzoni, Luca Carboni e Gianmarco Tognazzi. Molti di loro sono protagonisti del poster ufficiale del film, che vi presentiamo qui sotto, in anteprima esclusiva:





Il film, prodotto dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi insieme a Medusa, racconta di Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo e depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto...