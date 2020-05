Se mi lasci ti cancello: il film da vedere e commentare insieme domenica 24 maggio con SimulWatch

News Cinema

Il film che ha messo assieme i talenti di Michel Gondry,Charlie Kaufman, Jim Carrey e Kate Winslet.

La visione condivisa di domenica 24 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch è quella del film che ha messo assieme i talenti di Michel Gondry,Charlie Kaufman, Jim Carrey e Kate Winslet: Se mi lasci ti cancello.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Se mi lasci ti cancello e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 24 maggio alle 17.

Uno dei film più acclamati film dei primi anni Duemila, Se mi lasci ti cancello è una delle vette cinematografiche del regista Michel Gondry e dello sceneggiatore Charlie Kaufman, che sono stati tra i più importanti e radicali rinnovatori delle regole del racconto audiovisivo del Terzo Millennio.

La storia, di straziante romanticismo, vede protagonisti Carrey e Winslet, ma anche Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Elijah Wood, Mark Ruffalo e molti altri ancora, e racconta di una ragazza che, dopo l'ennesimo litigio con il fidanzato, si rivolge a uno scienziato per far cancellare il ricordo dell'uomo dalla sua mente attraverso una rivoluzionaria proceduta. Quando lui scopre cosa ha fatto lei, deciderà di sottoporsi allo stesso trattamento, ma all'ultimo minuto cambierà idea cercando di nascondere alla macchina i suoi ricordi d'amore.

Se mi lasci ti cancello è il pessimo titolo italiano di un film che in originale si chiama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, frammento di un verso dell'opera "Eloisa to Abelard" del poeta inglese Alexander Pope che Kaufman aveva già citato in un altro film scritto da lui, Essere John Malkovich.





