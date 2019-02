Se la strada potesse parlare vince gli Independent Spirit Awards 2019

Sono stati consegnati sabato sera, all'interno di un tendone sulla spiaggia di Santa Monica, quelli che si possono ritenere a tutti gli effetti gli antiOscar: gli Independent Spirit Awards, che premiano il meglio del cinema indipendente. A fare la parte del leone, vincendo tre premi, tra cui miglior film e miglior regia, è stato Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, mentre a Suspiria di Luca Guadagnino è andato il premio intitolato a Robert Altman per regista, produttore e miglior ensemble e quello per la miglior fotografia. Qualche sorpresa tra gli attori, molti dei quali sono anche candidati all'Oscar. Questi tutti i vincitori:

Miglior film: Se la strada potesse parlare

Miglior opera prima: Sorry To Bother You

Premio John Cassavetes: En el Septimo Dia

Miglior regista: Barry Jenkins (Se la strada potesse parlare)

Miglior sceneggiatura: Copia originale

Miglior sceneggiatura opera prima: Eighth Grade

Miglior fotografia: Sayombhu Mukdeeprom (Suspiria)

Miglior montaggio: A Beautiful Day

Miglior attrice protagonista: Glenn Close (The Wife)

Miglior attore protagonista: Ethan Hawke (First Reformed)

Miglior attrice non protagonista: Regina King (Se la strada potesse parlare)

Miglior attore non protagonista: Richard E. Grant (Copia originale)

Premio Robert Altman: Suspiria

Miglior documentario: Won't You Be My Neighbor?

Miglior film internazionale: Roma

Bonnie Award: Debra Granik

Premio al produttore. Shrihari Sathe

Premio Someone To Watch (Qualcuno da tenere d'occhio): Alex Moratto, regista di Socrates

Premio Truer Than Fiction: Bing Liu, regista di Minding The Gap.