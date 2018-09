Se la strada potesse parlare, ecco il trailer del nuovo film del regista di Moonlight Barry Jenkins

Arriverà in Italia grazie a Lucky Red il nuovo film di Barry Jenkins, il regista dell'acclamato (e un po' sopravvalutato) Moonlight, il film che ha rocambolescamente scippato a La La Land il premio Oscar come miglior film lo scorso anno, con quell'imbarazzante siparietto nato da uno scambio di buste e dalla reazione un po' imbambolata di Warren Beatty e Faye Dunaway.

Il film, quello nuovo, si chiama Se la strada potesse parlare, ed è l'adattamento del romanzo omonimo (pubblicato in Italia da Rizzoli) di James Baldwin, l'intellettuale afroamericano il cui pensiero e la cui opera è tornata prepotentemente d'attualità grazie ai vari movimenti per i diritti dei neri che si stanno facendo largo negli Stati Uniti, grazie a intellettuali contemporanei come Ta-Nehisi Coates che ne hanno raccolto l'eredità, e anche grazie a un bellissimo documenario dal titolo I Am Not Your Negro (qui potete leggerne la recensione).

La storia è quella di Tish (KiKi Layne) una ragazza di Harlem che scopre di essere incinta del fidanzato Fonny (Stephan James), proprio quando questi finisce in prigione per un crimine che non ha commesso. Con l'aiuto della sua famiglia, Tish cercherà di dimostrare l'innocenza di Fonny prima della nascita del bambino.

Ecco il trailer di Se la strada potesse parlare:





Barry Jenkins sognava di adattare il romanzo di Baldwin già da prima di girare Moonlight, e il successo di quel film lo ha aiutato a realizzare questo suo desiderio.

Se la strada potesse parlare, che è stato anche sceneggiato da Jenkins, conta nel cast anche la presenza di Pedro Pascal, Ed Skrein, Dave Franco, Diego Luna, Regina King e molti altri.

Presentato in prima mondiale al Toronto Film Festival, è stato accolto da critiche più che positive.