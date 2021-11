Se il poliziesco si fonde con il buddy-movie: ecco i migliori film in streaming

News Cinema

Da Arma letale a Corpi da reato: cinque titoli in streaming in cui azione e divertimento sono assicurati.

La storia del cinema americano è stracolma della contaminazione tra poliziesco e buddy-movie. La coppia di tutori della legge diversi tra loro - quasi sempre avventato ed eroico uno, riflessivo e cauto l’altro - è un topos che Hollywood ha sfruttato con dovizia, producendo grandi successi di pubblico e spesso anche film di culto destinati a durare nel tempo. Nella lista dei cinque film in streaming non abbiamo inserito 48 Ore di Walter Hill per il semplice “tecnicismo” che il personaggio interpretato da Eddie Murphy non è un poliziotto bensì un criminale. Vogliamo segnalare un altro titolo purtroppo non disponibile in streaming ma assolutamente di valore, ovvero Die Hard - Duri a morire, il terzo capitolo delle avventure di John McClane in cui Bruce Willis fa coppia con Samuel L. Lackson. Per il resto, eccovi i nostri action-buddies preferiti: buona lettura.

Arma letale (1987)

Il grande regista di blockbuster Richard Donner - quello del primo Superman e de Il presagio - tira fuori un action dal ritmo impazzito e dalle trovate cinematografiche notevolissime. Il cecchino al limite della follia Mel Gibson e il poliziotto vicino alla pensione Danny Glover formano una coppia da leggenda, affiatata e spiritosa. Arma letale immerge lo spettatore in un vertice d’azione notevole, ispirato, spassoso. Tutti i sequel si sono rivelati all’altezza dell’originale, col terzo episodio che è forse il migliore della serie. Anche senza il compianto Donner, magari ne vedremo un altro...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision.

Bad Boys II (2003)

Hot Fuzz (2007)

Lo scivolamento dalla commedia alla parodia arriva preciso e ficcante grazie a Edgar Wright e soprattutto alla coppia comica formata da Simon Pegg e Nick Frost. Che non sono soli ovviamente, in quanto a supporto hanno attori del calibro di Jim Broadbent, Paddy Considine, Rafe Spall, Paul Freeman. Hot Fuzz è uno spasso di film, un omaggio goliardico al genere assolutamente da non perdere. Per amanti dell’action e della commedia sciocca e insieme geniale. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

21 Jump Street (2012)

L'adattamento cinematografico della serie televisiva di culto è qualcosa di follemente sgangherato ma assolutamente spassoso: insomma, nel pieno stile di Chris Miller e Phil Lord. E poi la trovata di mettere insieme Channing Tatum e Jonah Hill è puro istinto della commedia, con i due protagonisti che ripagano con una prova strabordante e irresistibile. 21 Jump Street fa crepare dalle risate in moltissime scene, rivisita il genere senza inibizioni e lo scioglie al suono di una fragorosa sganasciata. Sublime nel suo essere 100% nonsense. E insieme molto intelligente. Con un cammeo da leggenda...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Corpi da reato (2013)

Chiudiamo con un buddy-action al femminile che non teme alcun paragone con i titoli precedenti, anzi! Un regista sempre attento ai personaggi femminili come Paul Feig dirige Sandra Bullock e Melissa McCarthy in un action-movie comico pieno di trovate spassose e originali, che mette le due protagoniste in situazioni ilari. Corpi da reato rivolta gli stereotipi di questo tipo di produzioni mantenendo intatti gli stilemi spettacolari e la confezione mainstream. Il risultato è puro divertimento, con un finale spasmodico e momenti di cinema ottimamente orchestrati. E poi le due protagoniste trovano un’alchimia comica davvero degna delle grandi coppie del cinema americano. Graditissima sorpresa, ha sbancato il botteghino americano. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.