Se Dwayne Johnson non va a Roma, Roma va da Dwayne Johnson

Sfumata la possibilità di girare a Roma alcune scene di Red Notice, Dwayne Johnson ci fa sapere che una porzione di Castel Sant'Angelo è stata ricostruita negli USA.

L'emergenza sanitaria mondiale ha interrotto le riprese di molte produzioni lo scorso marzo e tra queste c'era anche Red Notice, che risulta essere il film Netflix con il più alto budget di costo di produzione (circa 160 milioni di dollari, poco più di The Irishman e di 6 Underground). L'action comedy che Dwayne Johnson co-produce con la sua società Seven Bucks, ha ripreso la lavorazione con tutti i protocolli sanitari del caso e da alcuni giorni le riprese sono state concluse. Red Notice racconta di un agente dell'Interpol (Johnson) sulle tracce di uno dei ladri d'arte più ricercati al mondo (Ryan Reynolds). Quando viene emesso un mandato di arresto a livello internazionale, la caccia all'uomo comincia. Le riprese avebbero dovuto portare il cast e la troupe in Indonesia, in Francia, in Germania, in Spagna, in Russia e in Italia.

Le location nel nostro paese sarebbero state allestite in Sardegna, a Roma e suoi colli intorno alla capitale dalle parti di Frascati. Purtroppo tutto questo non è accaduto e se Tom Cruise a distanza di alcuni mesi con Mission: Impossible 7 è riuscito a recuperare il programma di riprese a Roma e Venezia, Dwayne Johnson con Red Notice ha scelto di ricostruire negli studios americani alcune porzioni delle location reali originariamente previste negli sposamenti della produzione. Ecco allora Dwayne Johnson condividere su Instagram la foto di un set che riproduce, in una scala leggermente più piccola, l'ingresso di Castel Sant'Angelo. Nella foto in alto potete vedere accostate la ricostruzione a cui manca la parte superiore che sarà aggiunta al computer, e una foto del reale Castello che affaccia sul Tevere di fronte al Ponte Sant'Angelo. Per Angeli e Demoni di Ron Howard, erano stati ricostruiti in un ampio spazio a Los Angeles i colonnati semi-circolari di Piazza San Pietro in una dimesione ridotta pari a due terzi dell'originale.

Red Notice è diretto da Rawson Marshall Thurber ed è interpretato da Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Il film arriverà su Netflix nel corso del 2021. Qui sotto il post di Dwayne Johnson in cui l'attore elogia il lavoro degli scenografi per il meticoloso lavoro di riproduzione esterno e interno di Castel Sant'Angelo.