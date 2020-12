Se ai vostri figli piacciono i cavalli, Black Beauty è il film su Disney+ da non perdere

News Cinema

L'ennesimo adattamento di un romanzo omonimo del 1877 scritto da Anna Sewell ha passato il severo test di una giovane ma già sgamata spettatrice che ha imparato a dire "cavallo" prima ancora di "papà".

A causa di un imprinting non ancora bene identificato, fin da piccolissima mia figlia minore ha una passione smodata per cavalli ed equini di varia natura.

La parola "cavallo" è stata pronunciata probabilmente prima di quella "papà", video di cavalli venivano rischiasti al mattino appena svegli durante le vacanze estive: perlomeno di quelle non trascorse a cercare asinelli per pascoli e monti del centro-sud italiano.

Altra passione che la bambina ha fin da piccola, questa maggiormente identificabile nelle sue radici, considerato il contesto familiare, è quella per il cinema.

E quando le due cose si sposano, il tasso di soddisfazione - capirete bene - è altissimo.

Free Rein (che pure è una serie, vabbe') e Spirit - Cavallo selvaggio su Netflix; Bibi e Tina (dove c'entra pure la magia, terza ossessione: bingo!) e Windstorm su Prime Video: lì dove c'erano cavalli, pony, somarelli, noi abbiamo visto.

Poi, qualche giorno fa, su Disney+ è arrivato Black Beauty - Autobiografia di un cavallo: che non solo è un film su un cavallo, ma è un film dove il narratore è il cavallo stesso! Il cavallo che parla e racconta la sua storia, avventurosa e drammatica ("un po' troppo drammatica papà," ha detto la quasi settenne, dall'alto della sua ritrosia al mélo, perlomeno a quello altrui, "però bella."

Diretto da Ashley Avis, altra "cavallara" prestata al cinema, Black Beauty è l'ennesimo adattamento di un romanzo del 1877 scritto da Anna Sewell che si chiama, appunto, "Black Beauty - Autobiografia di un cavallo", e che la Disney ha furbamente adeguato allo spirito del tempo, trasformando i due protagonisti (equini e umani) in due protagonista: una giumenta e una ragazza di nome Jo, interpretata da Mackenzie Foy, la giovane attrice lanciata dalla saga di Twilight, dove ha interpretato Renesmee Cullen, e vista in film come The Conjuring e Interstellar.

A dare la voce alla mustang protagonista di Black Beauty, invece, è Kate Winslet, nella versione originale, doppiata in quella italiana da Nicoletta Romanoff. E nel cast c'è anche una rediviva Claire Forlani.

Alleggerita dalle sue derive più dickensiane, quella di Black Beauty in versione Disney+ diventa sopra ogni cosa una storia d'amicizia tra una ragazza e una cavalla, con tutto quello che questo può comportare, in termini di commozione e di entusiasmi, in giovani spettatrici che hanno un debole per i film e soprattutto per i film dove c'entrino animali, e ancor di più i cavalli.

La settenne, che comunque è una dura e non ama farsi vedere nei momenti di debolezza, ha avuto un momento di cedimento quando sembrava che Jo e la sua famiglia fossero costretti a vendere tutti i loro cavalli per far fronte alle loro difficoltà economiche. Da lì in avanti l'andamento del film si fa più malinconico, ma il lieto fine - lo sappiamo - è dietro l'angolo, con grande soddisfazione degli spettatori più piccoli, e pure un po' di quelli grandi: "un po' troppo drammatico, ma comunque bello" è una tagline che, fossi nella Disney, prenderei in seria considerazione.