Scream: una nuova featurette del film ci parla di Ghostface

News Cinema

Il 13 gennaio Ghostface tornerà a spaventarci in Scream e noi ve lo presentiamo con questo nuovo video.

Come abbiamo sicuramente più volte scritto (ma repetita iuvant), lo Scream di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è uno dei film che attendiamo con più ansia. Il 13 gennaio vedremo al cinema se le nostre aspettative sono state ben riposte. Il fatto è che abbiamo molto amato il precedente horror dei due, Finché morte non ci separi, che hanno la conoscenza, la passione e il sense of humour giusti per raccontare una storia al tempo stesso divertente e terrificante. E perché abbiamo nostalgia di Ghostface e del mondo creato nell'ormai lontano 1996 dal grande e compianto Wes Craven.

Il nuovo Scream

In questo sequel/reboot di Scream ritroveremo attori e personaggi della vecchia serie, affiancati da giovani interpreti (molti dei quali, già lo sappiamo, saranno vittime): Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey "Linus" Riley), con Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

La trama di Scream

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Scream: il nuovo video

Per ingannare l'attesa di Scream vi presentiamo quella che gli americani chiamano featurette, ovvero un video che affianca alle scene del film brevi interviste ai protagonisti. David Arquette si chiede cosa renda grandioso un film dell'orrore e la risposta è, ovviamente, un cattivo molto forte e iconico, cosa quanto mai vera nel caso di Ghostface.