Scream tornerà al cinema con un quinto film!

È ufficiale il ritorno della saga horror di Wes Craven, a opera di due ottimi registi e appassionati di genere: gli autori di Finché morte non ci separi, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Nel 1996 uscì Scream, l'horror slasher in cui il grande e indimenticato Wes Craven, che aveva dedicato tutta la sua carriera al genere, assieme allo sceneggiatore Kevin Williamson firmava un'opera metafilmica che creava un nuovo approccio al cinema dell'orrore, distruggendone al suo interno gli stereotipi con ironia. Seguirono altri tre film e una serie tv.

Dopo il fallimento della Weinstein Company, che ne deteneva i diritti, da anni la Spyglass Media sta tentando di portare sullo schermo, con l'aiuto di Williamson, un quinto titolo che è adesso ufficialmente in fase di sviluppo. Non solo, ma è stato affidato alle sapienti mani di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che insieme ci hanno regalato quel delizioso omaggio/satira allo slasher intitolato Finché morte non ci separi, e che hanno dunque lo spirito giusto per affrontare questo tipo di film.

Kevin Williamson sarà produttore esecutivo del progetto. Non si sa ancora se si tratterà di un reboot o di un sequel, a distanza di anni (l'ultimo è uscito nel 2011), della saga originale. Le riprese (coronavirus permettendo, purtroppo) dovrebbero iniziare a maggio. Sarebbe bello ritrovare, magari anche solo per un cammeo, Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e Liev Schreiber, ma chissà.

In tutto il mondo i primi quattro Scream incassarono 608 milioni di dollari e la maschera di Ghostface è diventata iconica.