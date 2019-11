Scream potrebbe tornare al cinema con un nuovo film

News Cinema

Nella ricerca di classici horror da rilanciare, la Spyglass Media Group starebbe preparando un reboot dei film creati da Wes Craven e Kevin Williamson, già tradotti in serie tv.

I remake di classici titoli horror si sono dimostrati, specie di recente, redditizi per i produttori. Basti pensare a Halloween della Blumhouse. In genere sono film che non necessitano di grossi budget ma solo di un'idea più o meno plausibile per riportare in azione gli iconici mostri che ne sono protagonisti. Secondo Bloody Disgusting, il prossimo oggetto di reboot, da parte di Spyglass Media Group, potrebbe essere Scream, il primo di una serie di quattro film, nati da un'idea geniale di Wes Craven e Kevin Williamson, che hanno decostruito satiricamente l'horror degli anni Ottanta e Novanta, realizzando al tempo stesso alcuni dei film più splatter e paurosi del periodo.

Iniziata nel 1996 col primo film, la serie proseguì con Scream 2 l'anno successivo, Scream 3 (scritto da Ehren Krueger) nel 2000 e fu conclusa malamente col ritorno di Kevin Williamson alla sceneggiatura nel 2011 con Scream 4, prima della scomparsa prematura di Wes Craven (sotto trovate il trailer). Dal franchise ha preso vita di recente una serie tv, di cui si è da poco conclusa la terza stagione.

Non si sa ancora se il previsto reboot della Spyglass avrà relazione con lo show tv o sarà un sequel dei film o che altro. Se si farà (la motivazione, potentissima, sono sempre i soldi), speriamo che almeno ne vengano mantenute l'ironia e l'aspetto metacinematografico, elementi fondamentali del successo di Scream, e che non resti solo un vuoto involucro splatter.