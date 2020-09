Scream: Neve Campbell sarà di nuovo Sidney Prescott!

News Cinema

Neve Campbell entra a far parte del cast del reboot di Scream, raggiungendo Courteney Cox e David Arquette. L'attrice riprende il ruolo della final girl Sidney Prescott. Il film uscirà nel 2022 e sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

E’ una bella notizia ed è ufficiale: nel reboot di Scream che i fan chiamano semplicemente Scream 5 ci sarà anche Neve Campbell. L'attrice riprenderà il ruolo della protagonista nonché final girl che ha già ricoperto nei quattro film precedenti: quello di Sidney Prescott.

Già nel mese di maggio l'attrice era stata chiamata dai registi Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e con loro aveva parlato dell'eventualità di tornare a sfuggire dalle grinfie di Ghostface. Era un po’ spaventata dallo sconvolgimento generale causato dalla pandemia di Covid-19, ma aveva confessato di essersi commossa dopo aver letto una lettera che parlava di Wes Craven inviatale dai due filmmaker. Ora Neve è più tranquilla e commenta così la sua nuova partecipazione alla saga, che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo e che è stata inaugurata nel 1996 (da noi nel 1997) con Scream: "Non vedo l'ora di ricominciare nel ruolo di Sidney Prescott e tornare a Woodsboro. I produttori e il cast tecnico hanno mostrato un tale amore per il franchise che non potevo non esserci".

In Scream 5 rivedremo, come è noto, David Arquette e Courteney Cox, che saranno ancora una volta lo sceriffo Dewey (Linus) Riley e la reporter Gale Weathers. I nuovi componenti del cast sono invece Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega. La sceneggiatura del film è di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Pronto o no, Castle Rock). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 2022 con Eagle Pictures. Il film è prodotto da Paramount Pictures.