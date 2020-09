Scream: Matthew Lillard non è convinto di essere morto nel primo film

News Cinema

Matthew Lillard, bad guy del primo Scream di Wes Craven, su Twitter dice di non essere convinto che il personaggio sia morto: una battuta o la speranza di essere chiamato nel reboot?

Un altro reboot molto atteso dai fan è quello di Scream, di cui vi abbiamo parlato spesso e a cui di recente si è unita anche ufficialmente la protagonista del film di Wes Craven, Neve Campbell. Dovremo aspettare ancora un pezzo per vedere il film firmato dal duo di Finché morte non ci separi (recuperatelo, se non l'avete visto!), Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, visto che uscirà il 14 gennaio 2022. Ma, nel frattempo, torniamo a parlare del primo Scream, che ha dato origine alla serie nel 1996: l'occasione ce la offre uno dei bad guys (se non avete visto Scream potete anche fermarvi qua perché ci saranno SPOILER).

Matthew Lillard, che interpretava Stu Macher in Scream, su Twitter ha postato la seguente frase: "Insomma... era solo una tv, no? Pensate che sia SOPRAVVISSUTO? #Stu".

I mean... it was just a TV? Right? You’d think he’d SURVIVE? #stu — matthew lillard —Will block. 0-F’s-given (@MatthewLillard) September 11, 2020

Dal momento che lo scorso maggio Lillard aveva espresso interesse ad apparire nel reboot assieme ai suoi vecchi compagni, si tratta sicuramente di un'allusione a una sua partecipazione, non sappiamo se con l'avallo dei registi o meno. Dopo tutto, per quanto accoltellato e finito con un televisore in testa, non sarebbe la prima volta che un maniaco rinasce in un horror e a noi piacerebbe un suo cammeo. Vedremo cosa ne pensano gli autori.

Sappiamo per certo che il loro reboot è ambientato nello stesso universo del film originale e dei sequel, tanto che ieri è stato annunciato il ritorno di Marley Shelton, apparsa in Scream 4, nel ruolo dell'agente Judy Hicks. Dunque mai dire mai: qualcuno della vecchia guardia potrebbe ancora unirsi ai confermati David Arquette, Neve Campbell, Marley Shelton e Courteney Cox. Magari proprio Matthew Lillard.