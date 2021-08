Scream: i registi ci dicono come sarà il reboot del cult horror di Wes Craven

News Cinema

In un'intervista Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, autori del nuovo Scream, ci dicono cosa dobbiamo aspettarci dal loro film.

Il reboot/sequel di Scream, il film di Wes Craven del 1996, è uno degli horror che attendiamo con maggior curiosità, soprattutto per il ritorno del cast originale e per il fatto che alla regia ci sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno dimostrato con Finché morte non ci separi un sincero amore per il genere, conoscenza dei suoi meccanismi e possesso dell'ironia necessaria per confezionare uno slasher all'altezza dell'originale.

Al cinema il nuovo Scream arriverà il 13 gennaio 2022 e i registi, intervistati da un sito australiano di fan, hanno rivelato qualcosa in più su quello che possiamo aspettarci. Intanto nessuna paura: il film non sarà in versione edulcorata per i minori, ma avrà un rating di R, cioè sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Gillett ha poi detto:

Per tutti i film di Scream, la cosa fondamentale è l'eredità. Ognuno di loro si è appoggiato al precedente riproponendone i temi ma restando assolutamente originale in sé. E questo è qualcosa che sapevamo dall'inizio, che in questo lavoro sarebbe stata una cosa essenziale, una lettera d'amore a tutti i film precedenti e, ovviamente, a Wes. Ma avrebbe anche dovuto correre dei rischi personali e ritagliarsi il suo posto nella serie.

A questo ha aggiunto il collega Bettinelli-Olpin:

Dobbiamo fare un film che sia riuscito in sé. Deve essere divertente per quello che è, ma al tempo stesso deve far parte di una serie che esiste da 25 anni. Per noi si è trattato di trovare il modo di unire queste due cose. Buona parte si deve alla sceneggiatura, il cui punto iniziale è comprensibile da chiunque. In questo caso non devi vedere 27 altri film per capirlo, ma certo te lo godrai molto di più se conosci i quattro precedenti. Ci sono un sacco di Easter Eggs nel film (per i non addentro alla materia, anche se ormai è un termine diffuso, significa che ci sono molti riferimenti ai precedenti film che solo i fan sapranno riconoscere, ndr). Gillett poi ha aggiunto: "Non sarebbe un film di Scream se non citasse se stesso e non parlasse dello stato del genere in riferimento alla cultura popolare.