Scream: i registi annunciano che il film è pronto!

Su Instagram e Twitter i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett pubblicano foto per annunciare che Scream, reboot del film di Wes Craven, è pronto a incontrare il pubblico.

Anche se sequel, reboot, sequel, spin-off e prequel degli horror sono spesso stati fonte di delusione, ci dichiariamo ottimisti per la ripresa di Scream, il fondamentale horror di Wes Craven che nel 1996 smontava con uno slasher esemplare i meccanismi di un genere a volte troppo ripetitivo. A rifarlo oggi sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che ci hanno regalato quel gioiellino splatter di Finché morte non ci separi. E i due registi, sui loro profili Twitter e Instagram, ci fanno sapere adesso che Scream - non le riprese, proprio il film - è finito, completo e non vedono l'ora di mostrarlo al pubblico!

Da noi Scream arriverà al cinema il 13 gennaio 2022 distribuito da Eagle Pictures, un giorno prima dell'uscita americana.

Il cast completo è composto da Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison che si sono aggiunti di recente ai "ritornanti" dell'originale, Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox e Marley Shelton (di Scream 4). Tra i nuovi ci sono anche Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega.

Sulla trama vige ancora, come è giusto, il più stretto riserbo.