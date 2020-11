Scream e Old di M. Night Shyamalan hanno concluso le riprese

News Cinema

Due dei film più attesi dai fan, il reboot di Scream e il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, Old, hanno concluso la lavorazione.

Si sono concluse le riprese di due dei film più attesi dagli appassionati di genere. Dopo due mesi di lavorazione ha chiuso i battenti senza stop per problemi collegati al coronavirus, a Wilmington in North Carolina, Scream, il quinto film della serie horror iniziata da Wes Craven nel 1996. Il reboot è a cura del duo che ci ha regalato Finché morte non ci separi ovvero Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Nel cast come noto sono tornati Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox, con Marley Shelton, Dylan Minnette, Kyle Gallner, Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenny Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Mikey Madison. La Paramount ha fissato l'uscita di Scream (non sappiamo ancora se avrà il numero 5 nel titolo) per il 14 gennaio 2022.

L'altro film ad essere arrivato al termine delle riprese è Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, girato addirittura nella Repubblica Dominicana. Si tratta dell'adattamento del graphic novel "Sandcastle" di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters.

La storia è quella di un gruppo di persone che scoprono di non poter fuggire da una spiaggia isolata e misteriosa, dove restano bloccate da un oscuro segreto dopo la scoperta di un cadavere. Nel cast ci sono Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal e Ken Leung. L'uscita di Old è fissata per il 23 luglio 2021.