Scream e Hellraiser: il producer Jason Blum medita di rilanciarli

Dopo il grande successo del nuovo Halloween, il producer Jason Blum e i suoi collaboratori alla Blumhouse sono aperti a tutto, anche a riprendere in mano serie storiche come Scream e Hellraiser. A Cinemablend il mago del cinema horror a basso costo ha dichiarato: "Ci stiamo pensando, non c'è niente di concreto per nessuno dei due, ma ci stiamo decisamente pensando, è di sicuro una cosa che mi interesserebbe".

La saga di Scream, composta da Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) e Scream 4 (2011), tutti diretti dal compianto Wes Craven, è rimasta dormiente, perché dopo il responso blando al quarto atto sembrava che il pubblico non fosse più interessato a quel celebre Urlo di Munch con mantello nero. Sarebbe ancora così? O i tempi sono maturi per un revival che faccia leva sulla nostalgia?

Hellraiser (1987) di Clive Barker, regno del temibile Pinhead (Doug Bradley), invece ha avuto una vita più dinamica, seppur non costantemente in sala: i seguiti sono approdati al cinema nel 1989 (Hellbound Hellraiser II: Prigionieri dell'inferno), nel 1992 (Hellraiser III - Inferno sulla città) e nel 1996 (Hellraiser: La stirpe maledetta). I successivi sei lungometraggi, di cui gli ultimi tre sono addirittura inediti in Italia, sono stati invece prodotti per l'homevideo e lo streaming dal 2000 al 2018.



