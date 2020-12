Scream e gli attori col finto copione perché non sapessero chi è Ghostface

News Cinema

Tra gli aneddoti raccontati dopo la fine delle riprese del nuovo Scream, quello raccontato dal produttore William Sherak, sul fatto che alcuni attori avessero un copione finto per non conoscere l'identità di Ghostface.

Le riprese di Scream, quinto film e reboot della serie lanciata dal compianto Wes Craven nel 1996, sono terminate il mese scorso, come ha testimoniato la foto di Kevin Williamson, qua in veste di produttore esecutivo, assalito alle spalle da Ghostface. Il bello di un film del genere è che non si tratta solo di un horror ma anche di un murder mystery, come sanno benissimo i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e più gli attori stessi restano sorpresi, migliore sarà il risultato anche per il pubblico. Per questo il produttore William Sherak ha raccontato che al cast sono state date diverse versioni del copione, molte delle quali fuorvianti, perché gli attori non capissero l'identità di Ghostface

Sulla carta sembra un espediente capace di far girare la testa più della trama di un film di Christopher Nolan, ma a quanto parte ha funzionato e quindi ci sono interpreti di Scream che sapranno tutto solo quando vedranno il film.

"La cosa divertente dei film di Scream" - ha detto Sherak - "è che tutti sono possibili colpevoli finché non viene dimostrata la loro innocenza, invece del contrario. Quindi lo scopo è che questo accada il più a lungo possibile e divertircisi".

Anche se nel caso di Scream si tratta di una tecnica che si adatta alla perfezione alla natura del film, questa strategia è stata adoperata anche per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, girati back to back, in modo che la maggior parte del cast non sapesse chi sarebbe stato fatto fuori da Thanos.

Il nuovo Scream è uno dei film che aspettiamo con più curiosità, anche se uscirà soltanto il 14 gennaio 2022. Della trama non si sa praticamente niente e anche questo è il bello di un'operazione del genere, che è bene vedere sapendo meno cose possibili.