Scream, Courteney Cox: "Ecco che fine ha fatto Gale Weathers nel nuovo film"

Courteney Cox racconta come incontreremo il suo personaggio, Gale Weathers, nel nuovo Scream in arrivo all'inizio del 2022. Come se la passa la reporter?

Il nuovo Scream, tecnicamente Scream 5 anche se non è accompagnato da alcun numero, ci aspetta in sala il 13 gennaio del 2022: per chi non sta nella pelle e vuole conoscere qualcosa dei suoi beniamini, Courteney Cox, interprete di Gale Riley Weathers nella serie, ha raccontato come incontriamo il suo personaggio all'inizio del film di Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett. Se temete anche il minimo spoiler, forse potete fermarvi qui...



Scream 5, ecco come vanno le cose alla Gale di Courteney Cox all'inizio del film

In un'intervista con Total Film, Courteney Cox ha spiegato come se la passa la sua reporter Gale Weathers (Riley) all'inizio del nuovo Scream, tra poco nelle nostre sale. Ricordiamo che il film presuppone il ritorno dei personaggi interpretati da lei, Neve Campbell e David Arquette, ma questi vengono in aiuto di nuove vittime della minaccia "munchiana" che si è quanto pare nuovamente reincarnata. Il lungometraggio in sostanza è un "quasi-reboot" o "quasi-sequel" (dipende dai punti di vista!).

Gale ora ha una trasmissione televisiva del mattino. È rispettata sul lavoro, comanda lei, ha un pubblico che accende la tv solo per vederla. Sta messa meglio, almeno per quanto riguarda la sua via professionale. Non credo però che a livello privato stia così bene. Ma lo sapete che è molto egoista, quindi non sono tanto sicura che troverà la felicità in quella direzione!