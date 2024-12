Scream 7, è ufficiale: Courteney Cox torna ancora una volta nel franchise

News Cinema

Da tempo in trattative, Courteney Cox non ha più dubbi: l'attrice riprenderà il suo iconico ruolo nel franchise di Scream.

Le trattative sono giunte al termine: il prossimo capitolo di Scream non dovrà fare a meno del suo personaggio più longevo. Courteney Cox, secondo quanto riferito da Variety, riprenderà l’iconico ruolo di Gale Weathers, la reporter inserita sin dal primo film distribuito al cinema nel 1996 e apparsa puntualmente in ogni film del franchise. Di conseguenza il pubblico attendeva con trepidazione l’annuncio del suo ritorno e non è stato deluso.

Scream 7, è ufficiale: anche la Gale di Courteney Cox tornerà nel franchise

Il pubblico è affezionato a Gale e non dovrà rinunciarvi neppure in Scream 7, il prossimo capitolo del franchise che riporterà in azione anche Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott. Insieme a Courteney Cox, rappresenta l’eredità di Scream, con un cast di nuova generazione che introdurrà nuovi volti e nuovi personaggi. Come riferito da Variety, Courteney Cox era in trattative da tempo per riprendere il ruolo di Gale nel nuovo film, ma finora il suo ritorno non era stato ancora reso ufficiale. A settembre, aveva riferito a Variety che pur avendo confermato un altro film, il suo coinvolgimento non era stato ancora appurato. “Non ho firmato ufficialmente”, aveva raccontato, riferendosi poi al regista Kevin Williamson, che aveva scritto la sceneggiatura del primo Scream: “Non si può ottenere di meglio. Sarà divertente”.

Si unirà dunque a Neve Campbell, esclusa da Scream 6 per disaccordi sul compenso. A tale proposito, l’attrice aveva rivelato a People il suo dispiacere tempo fa: “Quei film sono stati una parte così importante della mia vita e significano così tanto per me, e mi è dispiaciuto perdermi l'ultimo, non farne parte. Sono stata davvero grata che siano tornati da me in modo rispettoso. Penso che significhi molto per le donne e per la società. Sono grata di potermi mettere di nuovo nei panni di Sidney e raccontare la sua storia”. Il cast di Scream 7 potrà contare anche sul ritorno di Mason Gooding, che riprenderà il ruolo di Chad Meeks-Martin, personaggio apparso in Scream (2022) e Scream 6. Tra le novità, invece, spiccano McKenna Grace, Isabel May, Asa Germann, Anna Campbell e Celeste O’Connor. La data d’uscita del film è stata già fissata e annunciata da tempo per febbraio 2026.