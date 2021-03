Scott Pilgrim vs. the World torna in versione rinnovata: il nuovo trailer del cult movie di Edgar Wright

News Cinema

Il regista inglese, in collaborazione con gli statunitensi AMC Theatres, ha curato un versione del suo film che utilizza le migliori tecnologie audio e video disponibili, Dolby Atmos e Dolby Vision, che verrà distribuita negli Stati Uniti.

Dopo aver diretto i primi due episodi della cosiddetta Trilogia del Cornetto, L'alba dei morti dementi e Hot Fuzz, e prima del capitolo finale, La fine del mondo, nel 2010 Edgar Wright ha realizzato un film che, negli anni, è giustamente assorto allo status di cult movie: Scott Pilgrim vs. the World.

Grande sostenitore del cinema in sala messo così alla priva in questi duri mesi di pandemia, Wright ha curato per il mensile inglese Empire un numero speciale in cui lui e quaranta tra i più importanti nomi del cinema americano e inglese contemporanei (da Steven Spielberg a James Cameron, passando per Patty Jenkins, Jordan Peele, Taika Waititi, Guillermo del Toro, Chris Evans, Simon Pegg, M. Night Shyamalan, George Miller, Greta Gerwig, Kevin Feige, Christopher McQuarrie, J.J. Abrams, Bong Joon-ho, Anya Taylor-Joy, Alfonso Cuarón, Walter Hill, Spike Lee, Robert Zemeckis, Ang Lee, e tanti altri) ricordavano le loro più indimenticabili esperienze fatte all'interno di un cinema.

E, tanto per non smentirsi, è passato anche dalla teoria alla pratica, e ha deciso di aggiornare quel suo film, che tanto si basava sull'esperienza visiva e sonora, alle più avanzate tecnologie del cinema contemporaneo: il Dolby Atmos e il Dolby Vision.

E la versione 2.0 di Scott Pilgrim debutterà nelle sale della catena americana AMC Theatres in tutto il suo splendore dal prossimo 30 aprile.

Questo è il trailer del "nuovo" Scott Pilgrim vs. the World:

So, this has long been in the works #ScottPilgrim fans, but I'm pleased to say that in North America on April 30th, the film will come back to the big screen, looking and sounding better than ever in @DolbyCinema, Watch the epic new trailer & get tickets: https://t.co/Jiy4OoY6vQ pic.twitter.com/gOK5QapLLI — edgarwright (@edgarwright) March 24, 2021

Basato su una miniserie a fumetti firmata da Bryan Lee O'Malley, Scott Pilgrim racconta di un omonimo protagonista (Michael Cera), un timido 22enne di Toronto che fa il bassista in una garage band indie, e del suo tentativo di conquistare la misteriosa ragazza americana che ha incontrato per caso, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Per arrivare al cuore di Ramona, Scott deve affrontare e battere, proprio come in un videogame, i sette malvagi ex di Ramona, cercando al tempo stesso di tenere in equilibrio il resto della sua vita, spingere in avanti la band in cui suona e gestire i rapporti con i suoi amici e la sua ex ragazza.

Quello di Scott Pilgrim è un meraviglioso e fantasmagorico calderone, nel quale Wright ha mescolato con coraggio e spirito innovativo il cinema, la musica, il mondo dei videogame, i fumetti, le subculture giovanili e molto altro ancora, portando tutto sullo schermo con immagini portentose e una colonna sonora da urlo.

Oltre alla nuova versione di Scott Pilgrim, Wright porterà in giugno nelle sale americane anche The Sparks Brothers, un acclamato documentario sulla band degli Sparks che ha presentato in prima mondiale allo scorso Sundance. Per ottobre è invece previsto il debutto del suo nuovo, atteso film di finzione, un horror intitolato Last Night in Soho e ambientato nella Swingin' London degli anni Sessanta.