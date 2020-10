Scott Pilgrim vs. The World, per i 10 anni una nuova edizione in Blu-ray del culto nerd!

News Cinema

Scott Pilgrim vs the World compie 10 anni e torna in un'edizione Blu-ray ricca di contenuti speciali per gli appassionati di questo bizzarro film di Edgar Wright con Michael Cera.

Scott Pilgrim vs. The World di Edgar Wright è uno dei film culto per eccellenza: uscito nel 2010 abbastanza in sordina, basato sul fumetto omonimo di Bryan Lee O'Malley pubblicato dalla Oni Press (in Italia da Rizzoli Lizard), è poi diventato sempre più noto, oggetto di venerazione da parte del mondo nerd, che a maggior ragione dovrebbe apprezzarne una nuova versione Blu-ray in uscita domani 15 ottobre, ricca di contenuti extra, per celebrarne il decennale.

Vale la pena elencare questi contenuti speciali, che con un regista creativo come Wright possono assumere un valore particolare, di dietro le quinte non banale: ci saranno ben tre commenti audio, uno di Wright, del cosceneggiatore Michael Bacall e di O'Malley, un altro degli attori (Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong e Brandon Routh) e un altro, sempre degli attori, con Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Kieran Culkin e Mark Webber. Si aggiungono poi scene eliminate (con e senza commento), un focus sulla creazione del film, montaggi alternativi di alcune sequenze, curiosità dal set e altre amene sorprese.

La confezione comprende sette cartoline da collezione raffiguranti i personaggi.