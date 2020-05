Scorsese ha girato un nuovo corto sull’isolamento in quarantena

News Cinema

L’instancabile e sempre attivo regista italoamericano Martin Scorsese ha girato un video dal lockdown che sarà trasmesso dalla televisione britannica.

Più passano gli anni e più l’energia si impossessa di Martin Scorsese, che ha pronto un nuovo cortometraggio sull’isolamento. Una pausa produttiva mentre era impegnato, dopo The Irishman, a finanziare il suo nuovo film, Killers of the Flower Moon, con un budget sempre abbondantemente sopra ai 100 milioni di dollari. La produzione sarebbe dovuta partire proprio nei giorni in cui il coronavirus si è abbattuto sugli Stati Uniti.

Il corto è stato annunciato dalla BBC, che lo trasmetterà il 28 maggio alle 20 ora italiana sul secondo canale, durante il programma Lockdown Culture with Mary Beard. Nel film il regista esplora cosa la quarantena abbia rappresentato per lui, attraverso le lenti di film classici, in quello che si annuncia come un film molto personale, letteralmente familiare. Un’idea ce la possiamo fare con quest’immagine postata su Instagram dalla figlia Francesca, con i genitori durante la festa della mamma e con tanto di mascherina. La stessa Francesca Scorsese ha finito da qualche settimana le riprese della serie We are who we are di Luca Guadagnino, in cui è una delle interpreti.

Le parole di Scorsese su questa esperienza forzata sono piene di saggezza, “in futuro mi aspetto di portare con me quello che sono stato costretto a imparare in queste circostanze. È l’essenziale, le persone a cui vuoi bene, potermi prendere cura di loro e stare con loro il più possibile.