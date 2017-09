Scopri L'Inganno: un nuovo video ci racconta meglio il nuovo film di Sofia Coppola

Dopo l'ottima accoglienza di pubblico e di critica ricevuta allo scorso Festival di Cannes, dove ha vinto anche il Premio per la miglior regia, arriva nei cinema italiani il 21 settembre L'Inganno, il nuovo atteso film di Sofia Coppola con protagonisti Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell, insieme a Emma Howard, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke.

La storia si svolge in un collegio femminile al Sud, durante la Guerra di Secessione americana. Le giovani donne che ci vivono, protette dal mondo esterno, soccorrono un soldato nordista ferito e lo portano al riparo. Mentre gli offrono rifugio e curano le sue ferite, la casa viene invasa dalla tensione sessuale e da pericolose rivalità, e i tabù vengono infranti in un'imprevista serie di eventi.



Scopriamo qualcosa in più su L'inganno, dalla stessa voce della regista e di alcune delle protagoniste, in questo nuovo video sottotitolato in italiano:





