Scooby! salta l'uscita in sala e arriva direttamente in streaming

La origin story che è anche la prima avventura animata di Scooby-Doo al cinema sarà disponibile dal 15 maggio.

Del film d'animazione Scooby! sapevamo fino a oggi che la Warner Bros. aveva rimandato a data da destinarsi l'uscita, inizialmente prevista per il 15 maggio. Oggi che l'attesa di una nuova messa in moto della macchina cinema si prospetta ancora lunga a causa del Coronavirus, la major ha deciso di far debuttare il film direttamente in digitale. Sarà possibile acquistarlo oppure soltanto noleggiarlo, e succederà proprio a partire dal 15 maggio.

"Mente aspettiamo con trepidazione di poter di nuovo mostrare i nostri film nelle sale" - ha dichiarato l'amministratore delegato della Warner Bros. Ann Sarnoff - "sappiamo bene che il pubblico è desideroso di vedere Scooby! e siamo contenti di poter mostrare questo feel-good movie alle famiglie, che potranno gustarlo mentre sono riunite a casa".

Ovviamente questa decisione, che segue quella della Universal di rendere disponibile in streaming Trolls 2 - World Tour, come ci ha raccontato il nostro Domenico Misciagna circa un mese fa, danneggia le sale, che per un eventuale programmazione autunnale ci tenevano ad avere la origin story diretta da Tony Cervone che racconta l'incontro fra Scooby e Shaggy, oltre a vedere la Mistery Inc. impegnata a sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo.

Scooby! è la prima avventura animata di Scooby-Doo e nella versione originale si avvale delle voci di Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte, Jason Isaacs, Ken Jeong, Tracy Morgan, Gina Rodriguez, Amanda Seyfried, Mark Wahlberg e Frank Welker.