Scooby!, il nuovo trailer italiano del film d'animazione su Scooby-Doo e la sua banda

Diretto da Tony Cervone, candidato all'Annie Award per il film Space Jam, e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su Duck Dodgers, Scooby! è la prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo, in uscita nelle sale italiane dal 14 maggio 2020, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia, di cui vi mostriamo il primo trailer italiano.

Quella di Scooby! è una origin story, dato che il film racconta di come Scooby e Shaggy si siano incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc..

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.



Scooby!: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nella sua versione originale, Scooby! è doppiato da Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte, Jason Isaacs, Ken Jeong, Tracy Morgan, Gina Rodriguez, Amanda Seyfried, Mark Wahlberg e Frank Welker.