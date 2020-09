Scooby! disponibile in Blu-ray e digitale, i primi cinque minuti gratis su YouTube!

News Cinema

Scooby!, in parte origin story del mitico cagnone di Hanna & Barbera, è disponibile in Blu-ray, dvd e digitale: i primi cinque minuti del cartoon sono aperti a tutti su YouTube.

Scooby!, film di animazione dedicato al mitico Scooby Doo, all'inseparabile Shaggy e al resto della gang Mystery Inc., è disponibile in Blu-ray e dvd, oltre che in acquisto e noleggio digitali su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, nonché per il noleggio su Sky Primafila e Infinity: per celebrarne l'uscita, la Warner Bros ha caricato su YouTube gratis i primi cinque minuti del lungometraggio di Tony Cervone, già candidato all'Annie Award per Space Jam.

Tra i contenuti extra, sono da segnalare un tutorial del regista per aiutarci a disegnare Scooby Doo, scene eliminate con un inizio alternativo, featurette sulla realizzazione e finte papere sul set.

La storia di Scooby! si apre con un flashback sulle origini del mito: il primo incontro tra Shaggy e Scooby, con un'amicizia cementata al volo dal consumo di un trionfale paninone, poi la creazione della Mystery Inc (o Misteri & Affini), con tanto di primo caso d'imbroglio prontamente risolto. Ai giorni nostri, la gang si scioglie dopo che un investitore suggerisce quanto Scooby e Shaggy siano la palla al piede del gruppo. Soli e abbandonati, i due cercano di sfuggire al villain Dick Dastardly, molto interessato per un motivo misterioso a Scooby. Solo con l'aiuto del robot Cane Prodigio, del nuovo Blue Falcon e di Dee Dee riusciranno ad avere la meglio su un complotto... davvero mitologico, non senza aver prima riformato la Mystery Inc!