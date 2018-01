Sconnessi: il trailer della commedia senza segnale

La mancanza di segnale e dunque l'impossibilità di comunicare via cellulare con il resto del mondo aveva già sconcertato e preoccupato i giovani protagonisti di Non c'è campo di Federico Moccia, che però alla fine avevano trovato un diverso e migliore modo di rapportarsi fra loro. Ben altro atteggiamento e ben altre reazioni sembrano caratterizzare i personaggi della commedia di Christian Marazziti Sconnessi, che riunisce Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi e Antonia Liskova. Prodotto dalla Camaleo di Roberto Cipullo e Mario Pezzi e distribuito da Vision Distribution, il film arriverà nelle sale il 22 febbraio e questo è il trailer.

Sconnessi: Il trailer del film - HD

A soffrire di "Nomofobia" (lo stato ansioso che si manifesta quando non è possibile usare il cellulare) sono, in Sconnessi, uomini, donne, ragazzi e ragazze che vanno in montagna per trascorrere un tranquillo weekend. L'assenza di connessione rischierà di farli impazzire, mettendoli a nudo, lasciando emergere i loro segreti e le loro insicurezze, portando a qualche contrasto e soprattutto dando vita a situazioni buffissime.

Nel cast del film ci sono anche Eugenio Franceschini, Giulia Elettra Gorietti, Benedetta Porcaroli e il giovane Lorenzo Zurzolo.