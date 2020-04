Scienza e supereroi secondo l'astrofisico Neil deGrasse Tyson: "Hulk dovrebbe essere denso come un tappo di sughero"

News Cinema

Il divulgatore scientifico e astrofisico Neil deGrasse Tyson ha twittato alcuni pensieri mettendo in relazione i personaggi Marvel e DC con le basi della scienza.

Potreste averlo visto come divulgatore nella docu-serie Cosmos oppure non vi sono sfuggite le sue brevi apparizioni in Zoolander 2, in Batman v Superman o nella serie Big Bang Theory. O forse la scienza vi appassiona e allora sapete bene di chi stiamo parlando. Astrofisico e personaggio televisivo, Neil deGrasse Tyson si è lanciato ieri in alcuni tweet riflettendo sui supereroi Marvel e DC Comics, più per passare il tempo che per un approfondito studio di analisi essendo anche lui chiuso nella sua casa di New York per via dell'attuale emergenza sanitaria. "Da scienziato mi sento vicino agli Avengers" spiega deGrasse Tyson, "per il fatto che molti dei loro personaggi siano scienziati o la derivazione dei loro poteri abbia un'origine scientifica anziché magico-fantastica". Queste le considerazioni dell'astrofisico lanciate un po' a caso su alcuni supereroi: