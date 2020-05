Scialla! (Stai sereno): il film da vedere e commentare insieme martedì 19 maggio con SimulWatch

News Cinema

Filippo Scicchitano e Fabrizio Bentivoglio protagonisti del primo film da regista di Francesco Bruni. Appuntamento su SimulWatch martedì 19 maggio alle 18.

La visione condivisa di martedì 19 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella del film che nel 2011 ha segnato il debutto nella regia di Francesco Bruni, storico sceneggiatore dei film di Paolo Virzì e della serie televisiva di Montalbano: Scialla! (Stai sereno)

L'appuntamento per vedere tutti insieme Scialla! (Stai sereno) e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 19 maggio alle 18.

Scritto e diretto da Bruni, Scialla! racconta la storia Bruno Beltrame, ex professore in pensione con un talento per la scrittura, ormai usato solo per fare il ghostwriter, e di Luca, un liceale scansafatiche, irriverente e pieno di vita al quale dà ripetizioni pomeridiane. Il loro è un normalissimo e distaccato rapporto tra insegnante e allievo, ma tutto cambia quando la mamma di Luca si presenta alla porta del professore per rivelargli un enorme segreto: è lui il padre del ragazzo. La donna gli dice anche che sta per partire e chiede a Bruno di ospitare il figlio a casa sua.

Protagonisti sono Fabrizio Bentivoglio e il giovane Filippo Scicchitano, qui al suo primo film, ai quali Bruni affianca attori come Barbora Bobulova, Vinicio Marchioni e Raffaella Lebboroni.

Scialla! è valso a Francesco Bruni il David di Donatello come miglior regista esordiente e il Premio David giovani, cui vanno sommate altre quattro candidature ai David, il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, e il Premio Controcampo italiano del Festival di Venezia.



