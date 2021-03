Schwarzenegger, un sondaggio lo elegge leader in caso di attacco alieno: "Sono pronto"

News Cinema

Un sondaggio britannico su chi potrebbe essere il personaggio pubblico a cui affidare la leadership in caso di un attacco di extraterrestri, colloca al primo posto Arnold Schwarzenegger.

Avete mai pensato a come potremmo reagire se fossimo attaccati dagli alieni? Chi potrebbe garantire una solida leadership contro gli extraterrestri invasori? Per favore, non fate quelle facce. È un discorso serio.

Il canale TV britannico Blaze ha condotto un sondaggio in occasione della settimana dedicata agli UFO. La domanda rivolta ai telespettatori era proprio quella sopra riportata e la scelta del leader doveva essere circoscritta alle celebrità o più generalmente personaggi pubblici. Il sondaggio si è chiuso con 2000 voti che hanno espresso una netta preferenza per Arnold Schwarzenegger come la persona più idonea e fidata per guidare la popolazione della Terra contro gli ostili invasori di un altro pianeta. L'attore ed ex Governatore della California ha così risposto attraverso i suoi canali social: "Ringrazio la gente per aver riposto in me la speranza. Sono pronto a intervenire".

È stata stilata una classifica con le preferenze dei votanti che potete leggere qui sotto. Saltano all'occhio una serie di attori che hanno esperienza di incontri ravvicinati con gli alieni (sullo schermo, s'intende) e che per questo motivo ispirano fiducia. Altrimenti ci si accontena di qualche leader politico.