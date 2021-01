Schwarzenegger si vaccina in video e invita: fate come me se volete vivere!

News Cinema

Arnold Schwarzenegger pubblica il video in cui si fa vaccinare, direttamente nella sua auto.

Quello di oggi è stato decisamente un bel giorno per Arnold Schwarzenegger, che non soltanto 3 ore fa, come vedete dal Tweet in basso, ha espresso il suo appoggio incondizionato a Joe Biden (lui, che è sempre stato repubblicano), dal 20 gennaio ufficialmente insediato come 46esimo Presidente degli Stati Uniti, ma pochi minuti fa è stato vaccinato contro il covid-19.

Un evento ripreso in video che ha reso giustamente felice l'attore. La vaccinazione è avvenuta in macchina (da noi si fanno i tamponi con questa modalità ma in America sono già oltre) e Schwarzenegger ha commentato:

"Oggi è stata una bella giornata. Non sono mai stato tanto felice di stare in coda. Se siete idonei, fate come me e prenotatevi per fare il vaccino. Seguite il mio esempio se volete vivere!".

La notizia, che potrebbe scatenare le ire dei suoi fan antivaccinisti, a noi suscita solo un po' di "sana" invidia, e siamo davvero felici per lui.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021