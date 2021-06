School of Mafia: Paola Minaccioni irresistibile mamma sicula in un clip in anteprima della black comedy

News Cinema

Arriva in sala il 24 giugno School of Mafia di Alessandro Pondi, una commedia nera ambientata fra New York e la Sicilia e che parla di una buffa educazione alla malavita. Il cast è davvero all star. In attesa di vederlo al cinema, ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Ha certamente una trama originalissima School of Mafia, che scherza con i cliché legati alle rappresentazioni di Cosa Nostra e ci porta da New York a una Sicilia che ricorda quella del Padrino - Parte II in compagnia di un pool di attori straordinari e simpaticissimi.

School of Mafia è il terzo lungometraggio di Alessandro Pondi, che ha diretto Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino in Chi m'ha visto, ed Enrico Brignano e Paola Minaccioni in Tutta un'altra vita. La commedia che ci presenta questa volta ha un cast corale e numerosissimo, composto tanto da siciliani quanto da non siciliani che però padroneggiano perfettamente la lingua di Tomasi di Lampedusa. Il film appartiene indiscutibilmente al genere black comedy e strizza l'occhio a Quei bravi ragazzi.



School of Mafia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e illuminato dalla fotografia di Vladan Radovic (Il traditore, la trilogia Smetto quando voglio), School of Mafia è la storia di 3 ragazzi figli di 3 boss mafiosi. Nick di Maggio suona benissimo la chitarra ed è sul punto di entrare in un talent show, Joe Cavallo è un cadetto dell'accademia di polizia e Tony Masseria è un insegnante di danza. I loro genitori vorrebbero che gestissero gli affari di famiglia e che fossero un po’ più minacciosi, e così decidono di mandarli in Sicilia a prendere lezioni di malavita dal padrino Don Turi "u'appicciaturi".

In School of Mafia recitano Giuseppe Maggio (Nick), che ricordiamo nella serie tv Baby e in Un fantastico via vai, Sul Più bello. Guglielmo Poggi (Joe) lo rammentiamo in Smetto quando voglio, The Startup: Accendi il tuo futuro, La profezia dell'armadillo e Il Tuttofare. Michele Ragno (Tony), invece, è al suo primo ruolo cinematografico. Ha recitato nel film tv La stagione della caccia: c'era una volta Vigata. Gli altri attori sono Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi, Fabrizio Ferracane, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Gianfranco Gallo e Maurizio Lombardi, per fare soltanto alcuni nomi.

Di School of Mafia, che arriva nelle nostre sale il 24 giugno, abbiamo una divertente clip in esclusiva in cui Paola Minaccioni è una mamma sicula tutt'altro che rassicurante. Con una cascata di capelli grigi, si arrabbia con il figlio, che di nome fa Salvo Svizzero. E’ notte e dietro un muretto fa capolino Nick Di Maggio….