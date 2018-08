Schindler's List: il nuovo trailer per il 25°anniversario

Schindler’s List compie 25 anni e per festeggiare la ricorrenza, invogliare chi non conosce il film di Steven Spielberg a rivedere un capolavoro e non dimenticare una pagina oscura della storia occidentale nonché invitare alla tolleranza, alla solidarietà e alla non violenza, la Universal Pictures ha deciso riportarlo nuovamente nelle sale di Stati Uniti e Canada, facendo scrivere sul nuovo poster: "Una storia di coraggio di cui il mondo ha più che mai bisogno".



Schindler's List - La lista di Schindler: Il Trailer per il 25esimo anniversario - HD

Quella che il pubblico vedrà in alcuni cinema a partire dal 7 dicembre sarà una versione non dotata di scene aggiuntive, ma comunque restaurata e rimasterizzata. Uscito nel 1993, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes e girato in uno splendido bianco e nero (tranne che per pochissime scene, fra cui quelle con la bimba dal cappotto rosso che è diventata il simbolo del film), Schindler's List fu candidato, nel '94, a 10 Oscar. Se ne aggiudicò 7, fra cui la statuetta per il miglior regista e il miglior film.

Tratto da un romanzo che racconta la storia vera di Oscar Schindler, che salvò dall'Olocausto più di 1000 ebrei, il film è fra le opere migliori del regista, che si affidò, per le musiche, al compositore John Williams, anche lui vincitore dell'Academy Award. Anche se è stato la produzione in bianco e nero più costosa di sempre, nonostante la rinuncia da parte del suo autore ad essere pagato con "soldi sporchi di sangue", il film ha totalizzato un incasso talmente consistente da permettere a Spielberg di creare la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, organizzazione no-profit per la collezione audio-video delle testimonianze di circa 52.000 sopravvissuti.

Schindler's List è stato anche fra i film più deprimenti da girare (e non solo perché Ben Kingsley aveva sempre in tasca la foto di Anna Frank), tanto che Steven Spielberg chiamava spesso Robin Williams per farsi tirare su il morale con le sue battute. Il venticinquesimo anniversario del film in realtà è stato già celebrato con una proiezione al Tribeca Film Festival, che ha portato a New York il cast e il regista, che si è sentito molto fiero del suo lavoro. Ancora non sappiamo se, prima del 7 dicembre, la Universal organizzerà un'anteprima. Se lo farà, di certo Spielberg continuerà a rifiutare di firmare autografi, come si è ripromesso di fare, giustamente, fin dal 1993.